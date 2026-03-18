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18.03.2026 06:04:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 18. März 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 18. März
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TERMINE UNTERNEHMEN
01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung
07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk, 14.00 Analystencall)
07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 (8.30 Analystencall)
07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen (10.00 Analystencall)
07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Bilanz-Pk)
07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen (detailliert)
08:00 AUT: Verbund AG, Jahreszahlen
09:00 ITA: Unicredit, Rede von CEO Orcel auf der Morgan Stanley European Financials Conference 2026
09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen
10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz
18:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung
21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen
DEU: Munich Re, Geschäftsbericht
USA: Macy's, Q4-Zahlen
USA: General Mills, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
08:00 DEU: Baugenehmigungen 1/26
08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 1/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)
12:00 USA: MBA Hypothekenanträge
13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26
15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26
15:30 USA: EIA Ölbericht
19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen
09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.)
09:30 DEU: Fidelity-Kapitalmarkt-Ausblick (online)
10:30 DEU: Visa, Jahrespressegespräch mit Zentraleuropa-Chef Albrecht Kiel
11:00 DEU: VÖB Aktienmarktprognose
DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.)
DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.)
+ 10.40 Gespräch zu Innovation u.a. mit Unions-Fraktionschef Jens Spahn
+ 15.00 Gespräch zu Umweltpolitik mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD)
DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto
DEU/FRA: Außenminister Johann Wadephul empfängt den französischen Außenminister Jean-Noël Barrot, Berlin
EUR: EU-Kommission stellt Vorschlag für eine neue europäische Unternehmensform vor
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