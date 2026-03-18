18.03.2026 06:04:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 18. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 18. März

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TERMINE UNTERNEHMEN

01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung

07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk, 14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 (8.30 Analystencall)

07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen (10.00 Analystencall)

07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Bilanz-Pk)

07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 AUT: Verbund AG, Jahreszahlen

09:00 ITA: Unicredit, Rede von CEO Orcel auf der Morgan Stanley European Financials Conference 2026

09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen

10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz

18:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung

21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen

DEU: Munich Re, Geschäftsbericht

USA: Macy's, Q4-Zahlen

USA: General Mills, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26

08:00 DEU: Baugenehmigungen 1/26

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 1/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)

12:00 USA: MBA Hypothekenanträge

13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26

15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26

15:30 USA: EIA Ölbericht

19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen

09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.)

09:30 DEU: Fidelity-Kapitalmarkt-Ausblick (online)

10:30 DEU: Visa, Jahrespressegespräch mit Zentraleuropa-Chef Albrecht Kiel

11:00 DEU: VÖB Aktienmarktprognose

DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.)

DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.)

+ 10.40 Gespräch zu Innovation u.a. mit Unions-Fraktionschef Jens Spahn

+ 15.00 Gespräch zu Umweltpolitik mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD)

DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto

DEU/FRA: Außenminister Johann Wadephul empfängt den französischen Außenminister Jean-Noël Barrot, Berlin

EUR: EU-Kommission stellt Vorschlag für eine neue europäische Unternehmensform vor

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

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