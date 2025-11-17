17.11.2025 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 18. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Verve Group, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day

08:30 DEU: Bertelsmann, 9Monatszahlen

09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day

10:00 DEU: Rational, Capital Markets Day

10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day

12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen

12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen

14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day

14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung

16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Biontech, Research and Development Day

DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day

DEU: KWS Saat, Capital Markets Day

FRA: Credit Agricole, Investor Day und Mittelfristziele

BEL: Argenx, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25

08:00 DEU: Baugenehmigungen 9/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25

16:00 USA: NAHB-Index 11/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 FRA: Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer (AHK) informiert über Handel und Investitionen zwischen beiden Ländern, Paris

11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M.

Im «Supervisory Review and Evaluation Process» (SREP) überprüft die Aufsicht regelmäßig unter anderem die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Angemessenheit des Risikomanagements von Banken. Im Ergebnis legen die Aufseher individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen.

DEU: Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität, Berlin

Der Gipfel findet auf Einladung des deutschen und französischen Digitalministeriums statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin

+0905 Rede Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD)

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

USA: Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman zu Besuch bei US-Präsident Trump, Washington

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

