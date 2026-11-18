FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 18. November

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TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Drägerwerk, Capital Markets Day

13:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day

16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2026

ITA: Generali Group, Investor Day

ITA: Saipem, Q3-Zahlen

USA: Target, Q3-Zahlen

USA: Anthropic, Ende der Zeichnungsphase - Bekanntgabe Ausgabepreis

voraussichtlich NLD: Mediaforeurope, 9Monatszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 10/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 28.10.26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Europäische Zentralbank (EZB): Finanzstabilitätsbericht (hybrid), Frankfurt/M.

15:00 DEU: Hybrid-Mediengespräch Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) zum BDI-Papier «Resilienzpolitik neu denken», Berlin

18:00 DEU: Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2026 u.a. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Berlin

DEU: Deutscher Handelskongress, u.a. mit Bundesdigitalisierungsminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin

CHN: Gipfelbeginn der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), Shenzhen

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

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