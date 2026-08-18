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18.08.2026 17:37:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 19. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. August
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Straumann Holding, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Sunrise Communications, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen
07:00 NLD: Docmorris, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (11.00 Pk)
08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen
13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/26
08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 6/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 7/26
10:00 BGL: Leistungsbilanz 6/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/26
11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.7.26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritte Tarifverhandlung für die über 270.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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