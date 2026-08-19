19.08.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 19. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. August

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Straumann Holding, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Sunrise Communications, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen

07:00 NLD: Docmorris, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (11.00 Pk)

08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/26

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 6/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 7/26

10:00 BGL: Leistungsbilanz 6/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/26

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.7.26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Tarifverhandlung für die über 270.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen etwas höher -- ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigen sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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