|
18.12.2025 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Dezember 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 19. Dezember 2025
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hornbach Holding, Q3-Zahlen
DEU: Großer Verfallstag an der Börse
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: BoJ, Zinsentscheid
00:30 JPN: Verbraucherpreise (landesweit) 11/25
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 11/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/25
08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 10/25
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 1/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 11/25
09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/25
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/25
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 12/25
11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 12/25 sowie halbjährliche Konjunkturprognose
15:00 BEL: Geschäftsklima 12/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (vorläufig)
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Bundesrat
Themen u.a.: Bundeshaushalt 2026, Rentenpaket, Wehrdienst, Gastrosteuer, abschließende Befassung mit Lachgasverbot
FRA: Pariser Gericht entscheidet, ob Shein in Frankreich zeitweise gesperrt wird
Der französische Staat fordert eine dreimonatige Seitensperre für die Billig-Onlineplattform Shein. Zumindest soll der Marketplace, auf dem fremde Anbieter ihre Produkte verkaufen können, weitergehend nicht verfügbar sein.
RUS: Putins Jahrespressekonferenz und Fernsehaudienz für das Volk
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notierte teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.