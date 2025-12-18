18.12.2025 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 19. Dezember 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Holding, Q3-Zahlen

DEU: Großer Verfallstag an der Börse

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

00:30 JPN: Verbraucherpreise (landesweit) 11/25

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 12/25

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 12/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 11/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/25

08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 10/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 1/26

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 11/25

09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/25

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 12/25

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 12/25 sowie halbjährliche Konjunkturprognose

15:00 BEL: Geschäftsklima 12/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (vorläufig)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Bundesrat

Themen u.a.: Bundeshaushalt 2026, Rentenpaket, Wehrdienst, Gastrosteuer, abschließende Befassung mit Lachgasverbot

FRA: Pariser Gericht entscheidet, ob Shein in Frankreich zeitweise gesperrt wird

Der französische Staat fordert eine dreimonatige Seitensperre für die Billig-Onlineplattform Shein. Zumindest soll der Marketplace, auf dem fremde Anbieter ihre Produkte verkaufen können, weitergehend nicht verfügbar sein.

RUS: Putins Jahrespressekonferenz und Fernsehaudienz für das Volk

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

