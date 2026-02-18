18.02.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. Februar

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NLD: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk)

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen

07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (14.30 Analystencall)

07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk)

07:00 CHE: Nestle, Jahreszahlen (11.00 Pk, 9.00 Analystencall)

07:00 FRA: Nexans, Jahreszahlen

07:00 FRA: Renault, Jahreszahlen

07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen

07:00 SWE: Verve Group, Jahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen

07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen

08:00 GBR: Mondi, Jahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen

08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen

09:00 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung

13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen (15.00 Bilanz-Pk)

17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen

18:00 FRA: Imerys, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Transocean, Q4-Zahlen

FRA: Orange, Capital Markets Day

USA: Deere & Co, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/25

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 1/26

07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/26

08:00 CHE: Im- und Exporte 1/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/25

10:00 POL: Industrieproduktion 1/26

10:00 POL: Erzeugerpreise 1/26

10:00 ITA: Leistungsbilanz 12/25

11:00 EUR: Bauproduktion 12/25

12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 12/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)

18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Prozessbeginn Lidl/Verbraucherzentrale Hamburg wegen Rabattaktion, Heilbronn

15:00 DEU: Pressekonferenz: Jahresbilanz Einzelhandel NRW 2025 und Ausblick 2026, Düsseldorf

CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

