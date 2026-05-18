18.05.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 19. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen

10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung

10:00 DEU: PNE, Hauptversammlung

10:00 DEU: Ottobock, Hauptversammlung

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung

10:00 DEU: Intershop, Hauptversammlung

11:00 DEU: Ionos, Hauptversammlung

11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung

12:00 USA: Home Depot, Q1-Zahlen

12:00 GBR: Shell, Hauptversammlung

14:30 USA: PayPal, Hauptversammlung

16:00 USA: United Airlines, Hauptversammlung

16:00 USA: JPMorgan Chase & Co, Hauptversammlung

18:00 NLD: Euronext, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Standard Chartered, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/26

06:30 JPN: Industrieproduktion 3/26 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 3/26 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 3/26

10:00 ESP: Handelsbilanz 3/26

11:00 EUR: Handeslbilanz 3/26

14:15 USA: ADP Beschäftigung

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 4/26

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Zentraler Branchentreff Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) zum Tag der Immobilienwirtschaft 2026 u.a. mit Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Verena Hubertz

DEU: 27. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin

10:00 DEU: KfW legt Gründermonitor vor mit KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Online-Pk der Commerzbank AG zur Studie «So investiert Sachsen-Anhalt»

13:00 DEU: Transatlantischen Wirtschaftskonferenz der privaten Wirtschaftsvereinigung American Chamber of Commerce in Germany (AmCham Germany)

Erwartete werden u.a. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und der Vorstandsvorsitzende der Stihl AG, Michael Traub.

DEU: Konferenz zur Sicherung der Energieinfrastruktur, u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), Berlin

FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschlag für Düngemittelplan vor, Straßburg

FRA: Finanzminister-Treffen der G7 in Frankreich endet - Konferenz «Kein Geld für Terror»

USA: Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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