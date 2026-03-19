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19.03.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 19. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. März

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 NOR: Equnior, Jahreszahlen

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Init, Jahreszahlen

07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)

07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (11.00 Pk)

07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen

07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Call)

07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)

07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (7.30 Pk)

07:00 CHE: Docmorris, Jahreszahlen (detailliert)

07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen

07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.30 Analystencall)

07:30 DEU: Ionos, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)

07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk

10:00 DEU: NordLB, Bilanz-Pk (14.00 Analystencall)

10:00 DEU: Villeroy & Boch, Bilanz-Pk

10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung

11:30 CHN: Alibaba, Q4-Zahlen

14:00 ITA: Eni, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2029

21:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen

CHE: Givaudan, Hauptversammlung

DEU: Continental, Geschäftsbericht

DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht

DEU: Exasol, Jahreszahlen

DEU: OHB, Jahreszahlen

DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen

DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen

DEU: DMG Mori, Jahreszahlen

DEU: Carl Zeiss Meditec, Capital Markets Day

DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen

DEU: Demire, Jahreszahlen

GBR: Accenture, Q2-Zahlen

ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert)

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26

14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk)

15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26

15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten

09:30 LUX: EuGH urteilt zur EU-Genehmigung der Übernahme von innogy durch Eon

13:00 DEU: Industriedialog Bundeswirtschaftsministerium und Bundesverteidigungsministerium mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD)

+1500 Hybrid-Statement Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und BDI-Präsident Peter Leibinger

DEU: Bitkom-Konferenz «TRANSFORM» zur digitalen Transformation von Unternehmen, u.a. mit Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD)

+ 1345 Keynote Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU)

+ 1515 Rede Bundesarbeitsministerin Bas

15:00 CHE: WTO Bericht über Entwicklung des Welthandels

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu EU-Innovationsfonds für den ökologischen Wandel

BEL: EU-Gipfel (bis 20.3.26)

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

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