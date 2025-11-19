TAGESVORSCHAU: Termine am 19. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: Sto, Q3-Umsatz

14:00 FIN: Nokia, Capital Markets Day

19:00 USA: News Corp, Hauptversammlung

19:30 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (bis 20.11.25)

22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 19/25

00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 9/25

08:00 DEU: Außenhandel 9/25 (detailliert)

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 9/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25

08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

14:30 USA: Handelsbilanz 8/25

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EU-Gericht urteilt zum Recht auf Zugang zu Zulassungsdokumenten des Biontech-Impfstoffs Comirnaty

09:30 LUX: EU-Gericht urteilt zur Einstufung von Amazon als sehr große Online-Plattform

DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn

DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin

+12.45 Interview Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)

13:30 BEL: EU-Kommission stellt Pläne für Änderungen digitaler Gesetze vor.

Die EU-Kommission stellt ihre Pläne zur Vereinfachung digitaler Gesetze vor. Es geht unter anderem um die Datenschutzgrundverordnung, Cookie-Banner und das KI-Gesetz.

14:00 DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln

DEU/SWE: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson

+ 15.30 Pk Merz mit Ministerpräsident Kristersson

DEU/CHN: Finanzminister Lars Klingbeil zu wirtschaftspolitischen Gesprächen in Shanghai

BEL: EU-Kommission will Pläne für eine schlagkräftigere Verteidigungsindustrie und reibungslose Militärtransporte innerhalb Europas vorstellen

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten, Brüssel

BEL: EU-Kommission will Überarbeitung der Verordnung über nachhaltige Finanzberichterstattung vorschlagen

BEL: EU-Kommission stellt Strategie für den Verbraucherschutz bis 2030 vor

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

