19.11.2025 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 19. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. November 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: Sto, Q3-Umsatz

14:00 FIN: Nokia, Capital Markets Day

19:00 USA: News Corp, Hauptversammlung

19:30 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (bis 20.11.25)

22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 19/25

00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 9/25

08:00 DEU: Außenhandel 9/25 (detailliert)

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 9/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25

08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

14:30 USA: Handelsbilanz 8/25

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EU-Gericht urteilt zum Recht auf Zugang zu Zulassungsdokumenten des Biontech-Impfstoffs Comirnaty

09:30 LUX: EU-Gericht urteilt zur Einstufung von Amazon als sehr große Online-Plattform

DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn

DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin

+12.45 Interview Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)

13:30 BEL: EU-Kommission stellt Pläne für Änderungen digitaler Gesetze vor.

Die EU-Kommission stellt ihre Pläne zur Vereinfachung digitaler Gesetze vor. Es geht unter anderem um die Datenschutzgrundverordnung, Cookie-Banner und das KI-Gesetz.

14:00 DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln

DEU/SWE: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson

+ 15.30 Pk Merz mit Ministerpräsident Kristersson

DEU/CHN: Finanzminister Lars Klingbeil zu wirtschaftspolitischen Gesprächen in Shanghai

BEL: EU-Kommission will Pläne für eine schlagkräftigere Verteidigungsindustrie und reibungslose Militärtransporte innerhalb Europas vorstellen

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten, Brüssel

BEL: EU-Kommission will Überarbeitung der Verordnung über nachhaltige Finanzberichterstattung vorschlagen

BEL: EU-Kommission stellt Strategie für den Verbraucherschutz bis 2030 vor

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:07 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit kräftigen Abgaben -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenso Verluste. An der Wall Street zeigen sich unterdessen deutliche Abgaben. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen