19.11.2025 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 19. November 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. November 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen
10:00 DEU: Sto, Q3-Umsatz
14:00 FIN: Nokia, Capital Markets Day
19:00 USA: News Corp, Hauptversammlung
19:30 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (bis 20.11.25)
22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Target, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 19/25
00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 9/25
08:00 DEU: Außenhandel 9/25 (detailliert)
08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 9/25
08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25
08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/25
09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
14:30 USA: Handelsbilanz 8/25
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25
SONSTIGE TERMINE
09:30 LUX: EU-Gericht urteilt zum Recht auf Zugang zu Zulassungsdokumenten des Biontech-Impfstoffs Comirnaty
09:30 LUX: EU-Gericht urteilt zur Einstufung von Amazon als sehr große Online-Plattform
DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn
DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin
+12.45 Interview Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)
13:30 BEL: EU-Kommission stellt Pläne für Änderungen digitaler Gesetze vor.
Die EU-Kommission stellt ihre Pläne zur Vereinfachung digitaler Gesetze vor. Es geht unter anderem um die Datenschutzgrundverordnung, Cookie-Banner und das KI-Gesetz.
14:00 DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln
DEU/SWE: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson
+ 15.30 Pk Merz mit Ministerpräsident Kristersson
DEU/CHN: Finanzminister Lars Klingbeil zu wirtschaftspolitischen Gesprächen in Shanghai
BEL: EU-Kommission will Pläne für eine schlagkräftigere Verteidigungsindustrie und reibungslose Militärtransporte innerhalb Europas vorstellen
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten, Brüssel
BEL: EU-Kommission will Überarbeitung der Verordnung über nachhaltige Finanzberichterstattung vorschlagen
BEL: EU-Kommission stellt Strategie für den Verbraucherschutz bis 2030 vor
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
