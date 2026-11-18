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18.11.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 19. November 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. November
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TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen
10:00 DEU: Sto, Q4-Zahlen
11:00 CHE: Schindler, Capital Markets Day
13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Rational, Capital Markets Day 2026
16:30 DEU: Mutares, Investor Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Procter & Gamble, Investor Day
USA: Anthropic, voaussichtlich Börsengang Nasdaq
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 9/26
06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 10/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/26
08:00 CHE: Handelsbilanz 10/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/26
11:00 EUR: Bauproduktion 9/26
11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/26 (vorläufig)
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Frühindikator 10/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: BGH verhandelt zu Impfschäden nach Corona-Schutzimpfung und der Frage, gegen wen Amtshaftungsansprüche geltend zu machen sind, Karlsruhe
11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M.
11:00 DEU: BGH verhandelt zu hälftiger Teilung der Maklerprovision zwischen Käufer und Verkäufer bei Mietervorkaufsrecht, Karlsruhe
12:00 DEU: Presselunch Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. (Breko) zu aktuellen Entwicklungen in der Telekommunikationsbranche, Berlin
12:00 DEU: Deutsch-Türkischer Automobilgipfel, u.a. mit dem türkischen Handelsminister Ömer Bolat und Bundeswirtschaftsministern Katherina Reiche, Berlin
BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel
CHN: Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) endet, Shenzhen
IRL: Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Verbraucherfragen
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
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