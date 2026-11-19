|
19.11.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 19. November 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. November
^
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen
10:00 DEU: Sto, Q4-Zahlen
11:00 CHE: Schindler, Capital Markets Day
13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Rational, Capital Markets Day 2026
16:30 DEU: Mutares, Investor Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Procter & Gamble, Investor Day
USA: Anthropic, voaussichtlich Börsengang Nasdaq
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 9/26
06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 10/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/26
08:00 CHE: Handelsbilanz 10/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/26
11:00 EUR: Bauproduktion 9/26
11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/26 (vorläufig)
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Frühindikator 10/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: BGH verhandelt zu Impfschäden nach Corona-Schutzimpfung und der Frage, gegen wen Amtshaftungsansprüche geltend zu machen sind, Karlsruhe
11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M.
11:00 DEU: BGH verhandelt zu hälftiger Teilung der Maklerprovision zwischen Käufer und Verkäufer bei Mietervorkaufsrecht, Karlsruhe
12:00 DEU: Presselunch Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. (Breko) zu aktuellen Entwicklungen in der Telekommunikationsbranche, Berlin
12:00 DEU: Deutsch-Türkischer Automobilgipfel, u.a. mit dem türkischen Handelsminister Ömer Bolat und Bundeswirtschaftsministern Katherina Reiche, Berlin
BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel
CHN: Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) endet, Shenzhen
IRL: Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Verbraucherfragen
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.