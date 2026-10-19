19.10.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 19. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen (10.00 Call)

07:30 DEU: Norma Group, Update Strategie

17:45 FRA: Vinci, Verkehrszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: DSM-Firmenich, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Jefferies, Investorentag

USA: Trade Desk, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 9/26

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/26

04:00 CHN: Investitionen in Sachanlagen und Immobilien bis 9/26

08:00 DEU: Auftragseingang Verarbeitendes Gewerbe 8/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/16

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Pressefrühstück Bundesverband Beteiligungskapital e.V. (BVK) und Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) zum Investitionsstandort Deutschland

10:00 DEU: Online-Pk Bitkom «Digitale Souveränität - wie werden wir unabhängiger?»

DEU: Invest in Germany Summit - mit Bundeskanzler Friedrich Merz

LUX: Treffen der Arbeits- und Sozialminister der EU

CND: Kanadische Provinz Alberta stimmt über Referendum zu Abspaltung ab

HINWEIS

HKG: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
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