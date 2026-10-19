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19.10.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 19. Oktober
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen (10.00 Call)
07:30 DEU: Norma Group, Update Strategie
17:45 FRA: Vinci, Verkehrszahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: DSM-Firmenich, außerordentliche Hauptversammlung
USA: Jefferies, Investorentag
USA: Trade Desk, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
04:00 CHN: BIP Q3/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 9/26
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/26
04:00 CHN: Investitionen in Sachanlagen und Immobilien bis 9/26
08:00 DEU: Auftragseingang Verarbeitendes Gewerbe 8/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/16
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Pressefrühstück Bundesverband Beteiligungskapital e.V. (BVK) und Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) zum Investitionsstandort Deutschland
10:00 DEU: Online-Pk Bitkom «Digitale Souveränität - wie werden wir unabhängiger?»
DEU: Invest in Germany Summit - mit Bundeskanzler Friedrich Merz
LUX: Treffen der Arbeits- und Sozialminister der EU
CND: Kanadische Provinz Alberta stimmt über Referendum zu Abspaltung ab
HINWEIS
HKG: Feiertag, Börse geschlossen
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi
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