30.01.2026 17:45:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Februar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 2. Februar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Julius Bär, Jahreszahlen
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen
13:00 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen
22:05 USA: Palantir, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Gea Group, Pre-Close Call
NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen
USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe (1/26) 2. Veröffentlichung)
06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/25
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/25 und Jahr 2025
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Jahres-Pk Handelsverband Deutschland e.V. (HDE) mit HDE-Präsident Alexander von Preen und HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth
DEU: Eröffnung Niedax Technologie Campus mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Neustadt (Wied)
Die Niedax Group ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller für Kabelverlegesysteme.
+ 14.45 Eröffnungsfeier mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Vortrag von Schnieder und Rede Merz
BEL: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Brüssel
18:00 DEU: Jahresempfang Wirtschaft Industrie- und Handelskammer Rheinhessen u.a. mit dem ehemaligen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker als Gast
Auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD), wird erwartet.
19:00 DEU: Neujahrsempfang Deutsche Börse, Frankfurt
Als Gastredner wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet.
DEU: Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Nahverkehr auf
