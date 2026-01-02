|
02.01.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 02. Januar 2026
^
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:00 CZS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 11/25
SONSTIGE TERMINE
---
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigt sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr wenig bewegt. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen notieren uneins. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.