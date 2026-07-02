TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 2. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Sodexo, Q3-Umsatz

10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Mai 2026

11:00 DEU: Kion, Pre-Close-Call Q2

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Michelin, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026 (für Sell-Side Analysten)

GBR: Sainsbury, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 CHE: SNB-Finanzstabilitätsbericht

08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/26

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/26

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/26

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe

09:30 LUX: EuGH urteilt zu Milliarden-Kartellstrafe gegen Google

10:00 DEU: Eröffnung der Infineon Smart Power Fab, Dresden

Mit der «Smart Power Fab» reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern etwa für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität. In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.

HINWEIS

USA: Verkürzter US-Anleihenmarkt

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