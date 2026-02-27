27.02.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 2. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 2. März 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

11:00 DEU: Miele, Jahrespressegespräch mit Geschäftszahlen 2025, Gütersloh

AUT: Raiffeisen Bank International, Geschäftsbericht 2025

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung)

02:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 1/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 1/26

09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 1/26

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Klimaklagen zu Verbrenner-Aus

Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Sie fordert unter anderem, dass die Dax-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen.

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten - Auftakt-Abendessen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
18:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen