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02.10.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 02. Oktober
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TERMINE UNTERNEHMEN
EUR: EU-Kommission, Ende der Frist für die genaue Prüfung der Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Arbeitsmarktdaten 8/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/26
09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 9/26
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26 (2. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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