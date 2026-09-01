TAGESVORSCHAU: Termine am 2. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 2. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

15:30 DEU: Bayer, Crop Science Investor Event

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen

22:15 USA: Broadcom, Q3-Zahlen

USA: Snowflake, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

03:30 AUS: BIP Q2/26

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 8/26

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 8/26

14:15 USA: ADP Beschäftigung 8/26

15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (endgültig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/26

20:00 USA: Beige Book

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: DIW, Pressegespräch Herbst-Konjunkturprognose

DEU: 1. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September), Berlin

DEU: Voraussichtlich Urteil zur Klage des Elektronikkonzerns Samsung gegen die Stadt Datteln wegen der Beschaffung neuer iPads für Schüler, Düsseldorf

09:00 DEU: «Handelsblatt»-Bankentagung 2026, Frankfurt/M. (bis 3.9.26)

U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, ING-Chef Steven van Rijswijk, Schufa-Chefin Tanja Birkholz, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bafin-Präsident Mark Branson

IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Wicklow

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