19.02.2026 17:34:43

TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 20. Februar

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 BEL: Umicore, Jahreszahlen

07:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsätze 1/26

08:00 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 1/26

08:00 DNK: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/25

14:30 USA: BIP Q4/25 (vorab)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/25 (vorab)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Neubauverkäufe 11/25 und 12/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe

CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Nikosia

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:03 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig beweg -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen