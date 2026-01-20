|
20.01.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 20. Januar 2026
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: DocMorris, Q4-Umsatz
08:00 FRA: Totalenergies, Trading Statement
10:30 DEU: Schott, Jahreszahlen
11:00 DEU: Volkswagen Group, German Corporate Conference mit Veröffentlichung der detaillierten Absatzzahlen nach Marken, Frankfurt
12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen
12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen
12:30 USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen
17:30 DEU: Porsche, Pre-close call
17:30 DEU: Mercedes, Pre-close call
17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz
22:01 USA: Netflix, Q4-Zahlen
22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Destatis: Handelsbilanz mit den USA (Detailergebnisse Außenhandel November 2025), Januar-November 2025
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe, 11/25 und Jahresschätzung 2025
08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 11/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/25
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25
08:30 CHE: Erzeugerpreise 12/25
08:30 CHE: Importpreise 12/25
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
+ 10.50 Rede EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
+ 11.30 Rede He Lifeng, Vizepremierminister Chinas
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich kaum verändert -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen leichter
Während der heimische Aktienmarkt vorbörslich ohne klare Richtung erwartet wird, dürfte der deutsche Leitindex im roten Bereich eröffnen. Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.