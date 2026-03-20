20.03.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 20. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 20. März

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht

07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall)

07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)

11:00 DEU: ElectronicPartner (EP), Pk mit Vorstellung der Geschäftszahlen 2025

DEU: Erstnotiz Rüstungszulieferer Vincorion Frankfurter Börse

DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen (endgültig)

DEU: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen

DEU: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen

DEU: Max Automation, Jahreszahlen

DEU: Quirin Privatbank, Jahreszahlen

DEU: Tradegate AG, Jahreszahlen

DEU: Westag, Jahreszahlen

USA: Carnival, Q1-Zahlen

USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q4/25 und Jahr 2025

08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 2/26

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 1/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 1/26

10:00 ITA: Handelsbilanz 1/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 1/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Großer Verfallstag an der Eurex

DEU: Fortsetzung und Pk zum Abschluss der Frühjahrs-Agrarministerkonferenz

BEL: EU-Gipfel (Ende)

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

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