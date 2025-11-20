TAGESVORSCHAU: Termine am 20. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025

08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Renk, Capital Markets Day

10:30 FRA: Valeo, Investor Day

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen

13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen

14:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day

22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Moderna, Capital Markets Day

USA: Intuit, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 9/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 9/25

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz

Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu Staatshilfe für Condor

11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf

12:00 DEU: Online-Roundtable der Großbank UBS mit Ausblick auf das Investmentjahr 2026

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu EU-Finanzkorrekturen in der Strukturförderpolitik

DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M.

U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego

DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin

BEL: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

+ 13.30 Pk u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zur Rolle der Natur als Verbündeter im Klimaschutz und Vorstellung des weiterentwickelten deutschen Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK 2.0)

SAF: Spitzentreffen von Vertretern der EU und Südafrikas

Die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen initiierte Gruppe, soll internationale Partner zusammenbringen, um Reformen und die Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde zu fördern. Erwartet werden Delegationen von etwa 60 Ländern und Organisationen.

