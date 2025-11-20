|
20.11.2025 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 20. November 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. November 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen
08:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025
08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen
08:30 DEU: Renk, Capital Markets Day
10:30 FRA: Valeo, Investor Day
13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen
13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen
14:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day
22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Moderna, Capital Markets Day
USA: Intuit, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25
08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 9/25
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 9/25
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz
Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu Staatshilfe für Condor
11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf
12:00 DEU: Online-Roundtable der Großbank UBS mit Ausblick auf das Investmentjahr 2026
17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu EU-Finanzkorrekturen in der Strukturförderpolitik
DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M.
U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego
DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin
BEL: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
+ 13.30 Pk u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zur Rolle der Natur als Verbündeter im Klimaschutz und Vorstellung des weiterentwickelten deutschen Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK 2.0)
SAF: Spitzentreffen von Vertretern der EU und Südafrikas
Die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen initiierte Gruppe, soll internationale Partner zusammenbringen, um Reformen und die Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde zu fördern. Erwartet werden Delegationen von etwa 60 Ländern und Organisationen.
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
