FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 20. November

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TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/26

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen11/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/26

08:00 DNK: BIP Q3/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 11/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/26

09:30 POL: Industrieproduktion 10/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress» u.a. mit einer Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde , Frankfurt/M.

BEL: Zweiter EU-UK-Gipfel, Brüssel

TUR: Geplanter Abschlusstag der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

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