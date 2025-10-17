TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 20. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 DEU: Hannover Rück, Pk bei Rückversicherertreffen in Baden-Baden

17:45 FRA: Atos, Q3-Umsatz

23:30 GBR: BHP, Produktionsbericht

USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen

DEU: TKMS AG & Co. KgaA (Marinesparte von Thyssenkrupp) - Erstnotierung im Prime Standard

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/25

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 9/25

04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/25

08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 8/25

10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25

11:00 EUR: Bauproduktion 8/25

16:00 USA: Frühindikator 9/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE

+ 15.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas beginnt

