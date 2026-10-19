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19.10.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 20. Oktober
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TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 GBR: BHP, Produktionsbericht Q1
07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen
07:00 CHE: ABB, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Anglo American, Produktionsbericht Q3
11:45 USA: 3M, Q3-Zahlen
12:30 USA: Hasbro, Q3-Zahlen
12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen
12:30 USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen
12:30 USA: KeyCorp, Q3-Zahlen
12:45 USA: Halliburton, Q3-Zahlen
12:55 USA: RTX, Q3-Zahlen
13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen
13:45 DEU: Pressegespräch Fraport mit Fluggesellschaft Air Arabia, Frankfurt/M.
15:00 CHE: Givaudan, Investor Day
17:00 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung (außerordentliche)
17:30 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz
17:30 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz
17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz
18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz
19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen
22:00 USA: SpaceX, Q3-Zahlen
22:01 USA: Netflix, Q3-Zahlen
22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
22:05 USA: Capital One Financial, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Zoom Video Communications (Investor Day)
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 CHE: Im- und Exporte 9/26
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 8/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/26
09:30 POL: Industrieproduktion 9/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 9/26
10:00 ESP: Handelsbilanz 8/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilaz 8/26
11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 10/26
11:00 EUR: Bauproduktion 8/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP Bericht (Woche)
14:30 USA: Philadelphia Fed Index 10/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/26 (vorläufig)
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Investorengipfel u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi
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