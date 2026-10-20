TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 20. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: BHP, Produktionsbericht Q1

07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

07:00 CHE: ABB, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Produktionsbericht Q3

11:45 USA: 3M, Q3-Zahlen

12:30 USA: Hasbro, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:30 USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q3-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q3-Zahlen

12:55 USA: RTX, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

13:45 DEU: Pressegespräch Fraport mit Fluggesellschaft Air Arabia, Frankfurt/M.

15:00 CHE: Givaudan, Investor Day

17:00 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung (außerordentliche)

17:30 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

17:30 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:00 USA: SpaceX, Q3-Zahlen

22:01 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

22:05 USA: Capital One Financial, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Zoom Video Communications (Investor Day)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 CHE: Im- und Exporte 9/26

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 8/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/26

09:30 POL: Industrieproduktion 9/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 9/26

10:00 ESP: Handelsbilanz 8/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilaz 8/26

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 10/26

11:00 EUR: Bauproduktion 8/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Bericht (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Index 10/26

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/26 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Investorengipfel u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin

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