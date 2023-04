TAGESVORSCHAU: Termine am 21. April 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 21. April 2023

^

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUS: BHP Group, 9Monats Produktionsbericht

06:30 CHE: Holcim, Q1 Trading Update

07:00 DEU: SAP, Q1-Zahlen (8.00 h Call, 14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 CHE: Vontobel, Q1-Zahlen

07:00 CHE: BB Biotech , Q1-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Va-Q-Tec, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung

11:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungszahlen Q1/März 2023

12:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung

13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen

15:30 USA: Stanley Black & Decker, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: Investor, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 04/23

01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/23

02:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 03/23

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 04/23

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2022

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung)

EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland

EUR: S&P Ratingergebnis Türkei

EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern, Albanien, Slowenien

SONSTIGE TERMINE

03:00 DEU: Bundesweiter Warnstreik bei der Deutschen Bahn und anderen Bahnbetreibern

DEU: Verdi ruft zu Warnstreiks an vier Flughäfen auf

Wegen des Warnstreiks fielen in Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg bereits am Donnerstag Hunderte Flüge aus. Am Freitag wird der Ausstand auf Stuttgart ausgeweitet.

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi