21.07.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 21. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Schindler, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

09:30 FRA: Remy Cointreau, Hauptversammlung

10:00 DEU: Media Tech Day des Autozulieferers Mahle (auch online), Stuttgart

12:00 USA: Danaher, Q2-Zahlen

12:30 USA: Hasbro, Q2-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q2-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q2-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q2-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen

18:30 NLD: Airbus, Business Update

22:05 USA: Capital One Financial, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 6/26

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 5/26

08:00 CHE: Im- und Exporte 6/26

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 7/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/26

SONSTIGE TERMINE

IRL: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten, Dublin

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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