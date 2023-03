TAGESVORSCHAU: Termine am 21. März 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 21. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Amadeus Fire, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen

08:30 DEU: Hella, Bilanz-Pk, Düsseldorf

10:00 DEU: Otto-Einzelgesellschaft, Jahres-Pk, Hamburg

10:00 DEU. SunExpress, Bilanz-Pk, Frankfurt

10:00 DEU: Versicherungsgruppe Alte Leipziger Hallische (ALH), Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Volkswagen Finanzdienstleistungen, Jahres-Pk, Frankfurt

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen

21:15 USA: Nike, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht

08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q4/22 und Jahr 2022

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten,

vorläufige Ergebnisse) 0/23

08:00 CHE: Im- und Exporte 02/23

09:00 CHE: KOF Frühjahrsausblick Wirtschaft

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 02/23

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 02/23

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 03/23

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 03/23

15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 02/23

21:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Haftung von Herstellern bei Autos mit Abschalteinrichtung im Diesel-Skandal

14:30 EUR: EU-Ausschuss für Wirtschaft und Währung über die Auswirkungen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank auf die Finanzstabilität in Europa mit Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Europäischen Zentralbank, und Jose Manuel Campa, Vorsitzender der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

CHE: BIS Innovation Summit 2023 "Technological innovation in an age of uncertainty"

CHN/RUS: Chinas Präsident Xi Jinping zu Besuch in Russland (bis 22.3.23)

17:30 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt den Präsidenten der Republik Tschechien Petr Pavel

DEU: Gewerkschaft Verdi ruft zu Demonstrationen und Großkundgebungen u.a. mit Chef Werneke auf - landesweit Warnstreiks im öffentlichen Dienst

HINWEIS:

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi