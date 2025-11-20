|
TAGESVORSCHAU: Termine am 21. November 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 21. November 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/25
00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/25
01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/25
08:45 FRA: Geschäftsklima 11/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/25
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M.
U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel
09:30 DEU: Pressegespräch zur aktuellen Verkehrserhebung «Mobilität in Deutschland 2023» u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)
DEU: 2. Mittelständischer Stahlgipfel
+ 13.30 Pressekonferenz
DEU: Bundesrat entscheidet über CO2-Speichergesetz
DEU: Bundesrat entscheidet über finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets bis 2030
BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel
BRA: Geplanter Abschluss der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
ZAF: Vor dem zweitägigen G20-Gipfels mit den Themen: Ukraine-Krieg, Lage im Nahen Osten angesichts des Gaza-Kriegs, US-Zollpolitik, Johannesburg
Für US-Präsident Donald Trump reist Vize-Präsident J.D. Vance an. Der russische Präsident Wladimir Putin wird vom stellvertretenden Leiter seiner Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, vertreten.
