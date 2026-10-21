21.10.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 21. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Intershop, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Elisa, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz

07:00 NLD: Randstad, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Atos, Q3-Umsatz

07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

09:00 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q3-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q3-Zahlen

15:00 DEU: MLP, Roundtable mit Finanzvorstand Loose zu Strategieausrichtung

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz

22:00 USA: Meta, Q3-Zahlen

22:00 USA: IBM, Q3-Zahlen

22:00 USA: Lam Research, Q1-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

22:00 USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz)

22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 9/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/26

08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 9/26

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2026 (endgültig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: BGH entscheidet über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe

DEU: Berlin Global Dialogue u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin

+ 0930 Teilnahme Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD)

+ 0950 Rede Merz

10:00 DEU: Online-Pk des Finanzierungsvermittlers Interhyp zur neuen Ausgabe der «Wohntraumstudie» des Unternehmens

11:00 DEU: NVIDIA GTC Berlin - Keynote von CEO Jensen Huang

Der US-Chipkonzern NVIDIA veranstaltet vom 20. bis 22. Oktober seine KI-Konferenz GTC in Berlin. Im Mittelpunkt stehen Entwicklungen bei KI-Chips, Recheninfrastruktur, Software und Robotik.

+ 1400 Besuch Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

DEU: Frankfurt Finance & Future Summit, Frankfurt/M.

AUT: Wirtschaftsinstitut wiiw stellt seine Herbst-Konjunkturprognose für Osteuropa vor. Schwerpunkte der Prognose sind auch die Entwicklungen in Russland und der Ukraine.

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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ATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
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