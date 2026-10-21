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21.10.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 21. Oktober
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Intershop, Q3-Zahlen
07:00 FIN: Elisa, Q3-Zahlen
07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz
07:00 NLD: Randstad, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen
07:00 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen
07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Atos, Q3-Umsatz
07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen
09:00 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen
12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen
12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen
12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen
13:00 USA: Philip Morris International, Q3-Zahlen
13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q3-Zahlen
15:00 DEU: MLP, Roundtable mit Finanzvorstand Loose zu Strategieausrichtung
18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen
18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz
22:00 USA: Meta, Q3-Zahlen
22:00 USA: IBM, Q3-Zahlen
22:00 USA: Lam Research, Q1-Zahlen
22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen
22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
22:00 USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen
22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz)
22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 9/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/26
08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 9/26
11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2026 (endgültig)
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
08:45 DEU: BGH entscheidet über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe
DEU: Berlin Global Dialogue u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin
+ 0930 Teilnahme Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD)
+ 0950 Rede Merz
10:00 DEU: Online-Pk des Finanzierungsvermittlers Interhyp zur neuen Ausgabe der «Wohntraumstudie» des Unternehmens
11:00 DEU: NVIDIA GTC Berlin - Keynote von CEO Jensen Huang
Der US-Chipkonzern NVIDIA veranstaltet vom 20. bis 22. Oktober seine KI-Konferenz GTC in Berlin. Im Mittelpunkt stehen Entwicklungen bei KI-Chips, Recheninfrastruktur, Software und Robotik.
+ 1400 Besuch Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)
DEU: Frankfurt Finance & Future Summit, Frankfurt/M.
AUT: Wirtschaftsinstitut wiiw stellt seine Herbst-Konjunkturprognose für Osteuropa vor. Schwerpunkte der Prognose sind auch die Entwicklungen in Russland und der Ukraine.
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