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21.09.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 21. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 21. September
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TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DNK: Novo Nordisk, Kapitalmarkttag
10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung
FRA: Societe Generale, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26
12:30 USA: Fed-Vertreter Goolsbee hält eine Rede
14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/26
SONSTIGE TERMINE
AUS: Börse Wien, Änderung im ATX
CHE: Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx, Index-Änderungen beim EuroStoxx und MDax
EuroStoxx 50: Engie und Nokia ersetzen Volkswagen und Wolters Kluwer
MDax: Ströer ersetzt Hugo Boss
SDax: Hugo Boss ersetzt Ströer
Stoxx 50: Barclays ersetzt Prosus
TecDax: OHB ersetzt Cancom
CHE: Schweizer Börse, Änderung im SMI
DEU: Bundesweiter Automobil-Aktionstag der IG Metall
IRL: Informelles Treffen der Verkehrsminister der EU-Staaten
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.