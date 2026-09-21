EURO STOXX 50

6 236,20
-86,70
-1,37 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
21.09.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 21. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 21. September

^

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DNK: Novo Nordisk, Kapitalmarkttag

10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung

FRA: Societe Generale, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26

12:30 USA: Fed-Vertreter Goolsbee hält eine Rede

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/26

SONSTIGE TERMINE

AUS: Börse Wien, Änderung im ATX

CHE: Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx, Index-Änderungen beim EuroStoxx und MDax

EuroStoxx 50: Engie und Nokia ersetzen Volkswagen und Wolters Kluwer

MDax: Ströer ersetzt Hugo Boss

SDax: Hugo Boss ersetzt Ströer

Stoxx 50: Barclays ersetzt Prosus

TecDax: OHB ersetzt Cancom

CHE: Schweizer Börse, Änderung im SMI

DEU: Bundesweiter Automobil-Aktionstag der IG Metall

IRL: Informelles Treffen der Verkehrsminister der EU-Staaten

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 236,20 -1,37%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen