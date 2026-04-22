22.04.2026 06:04:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 22. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUS: BHP Group, 9M-Produktionsbericht

06:30 SWE: Nordea Bank, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:00 CHE: ABB, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Geschäftsbericht

07:00 FRA: Rexel, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Randstad, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz

10:00 NLD: ASML Holding, Hauptversammlung

11:00 AUT: Bawag Group, Hauptversammlung

12:30 USA: GE Vernova, Q1-Zahlen

13:00 SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen

13:00 USA: AT&T, Q1-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

17:50 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz

18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz

22:00 USA: Lam Research, Q1-Zahlen

22:00 USA: United Airlines, Q1-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q1-Zahlen

22:05 USA: IBM, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop Communications, Q1-Zahlen

ITA: Saipem, Q1-Zahlen

LUX: Eurofins Scientific, Q1-Umsatz

USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 3/26

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 3/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 3/26

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 3/26

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 4/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig)

16:30 USA: EIA Ölbericht

18:00 RUS: Industrieproduktion 3/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Eröffnung Terminal 3 am Frankfurter Flughafen, Frankfurt/M.

09:00 DEU: Tag der Progressiven Wirtschaftspolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), DGB-Chefin Yasmin Fahimi und SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf, Berlin

09:45 DEU: Jahres-Pk Autozulieferer und Getriebespezialist IMS-Gear SE & Co. KGaA, Donaueschingen

11:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Frankfurt/M.

11:00 DEU: Pk Arbeitgeberverband Hessen-Chemie zu aktuellen Zahlen zur chemisch-pharmazeutischen Industrie in Hessen, Frankfurt/M.

12:30 DEU: «Wirtschaftsflächengipfel.RUHR 2026» zur wirtschaftlichen Entwicklung des Ruhrgebiets, Dortmund

13:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe - Panel der IG Metall u.a. mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), Hannover

+13.00 Podiumsdiskussion «Made in Germany: Museumsstück oder Zukunftsversprechen?» mit:

- Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall

- Olaf Lies, niedersächsischer Ministerpräsident

- Arndt G. Kirchhoff, Präsident des Verbandes der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen

- Moritz Schularick, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW)

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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