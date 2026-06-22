22.06.2026 06:04:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksam

TERMINE KONJUNKTUR

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 5/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 5/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin

u.a. auch mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

+ 1245 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner zu aktuellen wirtschafts- und industriepolitischen Entwicklungen

+ 1440 Podiumsdiskussion «Mut zur Re­form - In­ves­ti­tio­nen und An­rei­ze für den Auf­schwung» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

19:00 DEU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht im Rahmen der Helmut Schmidt Lecture über die Handlungsfähigkeit Europas, Berlin

FRA: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Straßburg

LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

15:30 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten veröffentlicht Beschlussliste

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Börse aktuell - Live Ticker

Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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