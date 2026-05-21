21.05.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 22. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz

07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen

08:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung

09:00 FRA: Michelin, Hauptversammlung

10:00 DEU: Cherry SE, außerordentliche Hauptversammlung

10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung

10:00 FRA: Atos, Hauptversammlung

10:00 FRA: Carrefour, Hauptversammlung

11:00 DEU: BarmeniaGothaer AG, Bilanz-Pk (online), Wuppertal

11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung

11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung

18:00 USA: Allstate, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 4/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 4/26

08:00 DEU: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Staatsausgaben Q1/26

08:00 DEU: Privatkonsum Q1/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 5/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 5/26

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 5/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 5/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritter und letzter Tag Energieministerkonferenz, Norderney

BEL: Treffen der EU-Handelsminister, Brüssel

SWE: Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Helsingborg

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Nach NVIDIA-Zahlen: Dow schlussendlich höher -- ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex gab hingegen nach. Der Dow verzeichnete im Donnerstagshandel Gewinne. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
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