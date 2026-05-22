TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 22. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz

07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen

08:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung

09:00 FRA: Michelin, Hauptversammlung

10:00 DEU: Cherry SE, außerordentliche Hauptversammlung

10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung

10:00 FRA: Atos, Hauptversammlung

10:00 FRA: Carrefour, Hauptversammlung

11:00 DEU: BarmeniaGothaer AG, Bilanz-Pk (online), Wuppertal

11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung

11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung

18:00 USA: Allstate, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 4/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 4/26

08:00 DEU: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Staatsausgaben Q1/26

08:00 DEU: Privatkonsum Q1/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 5/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 5/26

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 5/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 5/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritter und letzter Tag Energieministerkonferenz, Norderney

BEL: Treffen der EU-Handelsminister, Brüssel

SWE: Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Helsingborg

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