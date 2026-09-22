|
22.09.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 22. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 22. September
^
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 DEU: Tui, Buchungs-Update
08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen
09:00 DEU: Pressekonferenz zur Eröffnung der Fachmesse WindEnergy Hamburg 2026 (22. bis 25. Sept.)
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Nettostaatsverschuldung 8/26
08:45 FRA: Einzelhandelsumsatz 7/26
10:00 SPA: Handelsbilanz 7/26
11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 9/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: Philadelphia Fed Dienstleistungsaktivität 9/26
16:00 EUR: Index Verbrauchervertrauen 9/26
16:00 USA: Richmond-Herstellerindex
SONSTIGE TERMINE
JPN: Feiertag
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.