TAGESVORSCHAU: Termine am 22. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 22. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Tui, Buchungs-Update

08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Pressekonferenz zur Eröffnung der Fachmesse WindEnergy Hamburg 2026 (22. bis 25. Sept.)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Nettostaatsverschuldung 8/26

08:45 FRA: Einzelhandelsumsatz 7/26

10:00 SPA: Handelsbilanz 7/26

11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 9/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Philadelphia Fed Dienstleistungsaktivität 9/26

16:00 EUR: Index Verbrauchervertrauen 9/26

16:00 USA: Richmond-Herstellerindex

SONSTIGE TERMINE

JPN: Feiertag

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