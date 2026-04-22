TAGESVORSCHAU: Termine am 23. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 23. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Volkswagen, Group China Investor Update 2026

07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Schindler, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz (14.00 Call)

07:00 CHE: SGS, Q1-Umsatz

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Orange, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech , Q1-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.30)

07:00 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Man Group, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz

08:45 ITA: De Longhi, Hauptversammlung

09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: Flatex, Q1-Analystenkonferenz

10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung

10:00 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung

10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung

10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung

10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung

12:00 GBR: BP, Hauptversammlung

12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen

12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen

12:30 USA: Honeywell, Q1-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q1-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

13:30 NLD: Heineken, Hauptversammlung

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung

14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung

15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung

16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung

17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz

22:00 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

22:00 USA: Intel, Q1-Zahlen

22:05 USA: Verisign, Q1-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q1-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz

USA: PG&E, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:00 KOR: BIP Q1/26 (vorab)

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 3/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 4/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 3/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: CFNA-Index 3/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Strukturdaten zum Handwerk (Zahl der Unternehmen, Umsatz und Zahl tätiger Personen), Ergebnisse der Handwerkszählung, Jahr 2024

09:00 DEU: Konferenz der internationalen Luftverkehrsbranche «Capa Airline Leader Summit»

Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER), Visit Berlin und die Industrie- und Handelskammern (IHK) Berlin und Cottbus veranstalten das Treffen.

09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover

+ 13.35 Carsten Maschmeyer, Keynote «Mut zur Zukunft - Gründergeist und KI als Schlüssel zur Technation Deutschland»

09:30 LUX: EuGH urteilt zu Corona-Hilfen für Lufthansa

10:00 DEU: Online-Pressegespräch ZEW und KfW: Sind Unternehmen, die stark in ihre Digitalisierung investieren, produktiver als andere?

ZEW Mannheim und KfW Research stellen ihre gemeinsamen Analysen zu dieser Frage vor. Mit: Prof. Dr. Irene Bertschek, Leiterin des ZEW-Forschungsbereichs «Digitale Ökonomie« und Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

10:00 DEU: Hybride Konferenz des Kreditversicherers «Coface» zu «Wirtschaft reloaded - Kurswechsel oder weiter so?», Mainz

CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

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