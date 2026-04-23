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23.04.2026 06:04:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 23. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 23. April
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Volkswagen, Group China Investor Update 2026
07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz
07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Schindler, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz
07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz (14.00 Call)
07:00 CHE: SGS, Q1-Umsatz
07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen
07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Orange, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz
07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz
07:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen
07:00 NLD: BE Semiconductor, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.30)
07:00 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen
07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Man Group, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen
08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz
08:45 ITA: De Longhi, Hauptversammlung
09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung
10:00 DEU: Flatex, Q1-Analystenkonferenz
10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung
10:00 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung
10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung
10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung
10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung
12:00 GBR: BP, Hauptversammlung
12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen
12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen
12:30 USA: Honeywell, Q1-Zahlen
13:00 USA: Blackstone, Q1-Zahlen
13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen
13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen
13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen
13:30 NLD: Heineken, Hauptversammlung
13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen
14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung
14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung
15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung
16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung
17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz
17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz
17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz
18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz
22:00 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen
22:00 USA: Intel, Q1-Zahlen
22:05 USA: Verisign, Q1-Zahlen
22:05 DEU: SAP, Q1-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz)
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz
USA: PG&E, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:00 KOR: BIP Q1/26 (vorab)
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 3/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 4/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/26
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 3/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 USA: CFNA-Index 3/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Destatis: Strukturdaten zum Handwerk (Zahl der Unternehmen, Umsatz und Zahl tätiger Personen), Ergebnisse der Handwerkszählung, Jahr 2024
09:00 DEU: Konferenz der internationalen Luftverkehrsbranche «Capa Airline Leader Summit»
Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER), Visit Berlin und die Industrie- und Handelskammern (IHK) Berlin und Cottbus veranstalten das Treffen.
09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover
+ 13.35 Carsten Maschmeyer, Keynote «Mut zur Zukunft - Gründergeist und KI als Schlüssel zur Technation Deutschland»
09:30 LUX: EuGH urteilt zu Corona-Hilfen für Lufthansa
10:00 DEU: Online-Pressegespräch ZEW und KfW: Sind Unternehmen, die stark in ihre Digitalisierung investieren, produktiver als andere?
ZEW Mannheim und KfW Research stellen ihre gemeinsamen Analysen zu dieser Frage vor. Mit: Prof. Dr. Irene Bertschek, Leiterin des ZEW-Forschungsbereichs «Digitale Ökonomie« und Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.
10:00 DEU: Hybride Konferenz des Kreditversicherers «Coface» zu «Wirtschaft reloaded - Kurswechsel oder weiter so?», Mainz
CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
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