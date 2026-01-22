22.01.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 23. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen

07:00 NLD: CSG Group, Erster Handelstag nach Börsengang in Amsterdam

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/26

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/25

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 11/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 1/26

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

14:00 RUS: Handelsbilanz 11/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: HHLA präsentiert die ersten ferngesteuerten Containerbrücken im Hamburger Hafen, Hamburg

10:30 DEU: Jahresauftakt-Pk Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und Wiedereröffnungsfeier von Schloss Waldthausen, Budenheim

DEU/ITA: Deutsch-italienische Regierungskonsultationen

+ 11.30 Begrüßung Meloni und Merz

+ ca. 14.30 Pk

CHE: Abschluss der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

