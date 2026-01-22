|
22.01.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 23. Januar 2026
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen
07:00 NLD: CSG Group, Erster Handelstag nach Börsengang in Amsterdam
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: BoJ, Zinsentscheid
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/26
00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/25
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 11/25
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 1/26
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
14:00 RUS: Handelsbilanz 11/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: HHLA präsentiert die ersten ferngesteuerten Containerbrücken im Hamburger Hafen, Hamburg
10:30 DEU: Jahresauftakt-Pk Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und Wiedereröffnungsfeier von Schloss Waldthausen, Budenheim
DEU/ITA: Deutsch-italienische Regierungskonsultationen
+ 11.30 Begrüßung Meloni und Merz
+ ca. 14.30 Pk
CHE: Abschluss der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.