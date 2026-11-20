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20.11.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 23. November 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. November
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung, Dortmund
22:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: BASF, Capital Markets Day
USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 POL: Erzeugerpreise 10/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 USA: CFNA-Index 10/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritte Runde Tarifverhandlungen private Banken, Berlin
BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
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