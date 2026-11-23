FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. November

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung, Dortmund

22:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BASF, Capital Markets Day

USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 POL: Erzeugerpreise 10/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: CFNA-Index 10/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Runde Tarifverhandlungen private Banken, Berlin

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

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