23.10.2025 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Oktober 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 23. Oktober 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen
06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen (14.00 h Pk)
07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz
07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz
07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen
07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen
07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz
07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen
07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz)
08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen
08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz)
08:00 FRA: Renault, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz
08:00 INT: LSE, Q3-Umsatz
08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Intercontinental Exchange, Q3-Umsatz
08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (8.30 h Presse- und Analystenkonferenz)
12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen
12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen
13:00 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen
13:00 USA: American Airlines, Q3-Zahlen
14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz
18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz
22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen
22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen
22:05 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen
FIN: Elisa, Q3-Zahlen
FRA: Accor, Q3-Zahlen
FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen
FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen
ITA: Prada, Q3-Umsatz
NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen
USA: Hasbro, Q3-Zahlen
USA: Valero Energy, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
08:45 FRA: Geschäftsklima 10/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/25
10:00 POL: Arbeitslosenquote 9/25
10:00 ESP: Handelsbilanz 8/25
12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/25 (vorab)
16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 9/25
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Streik bei Lieferando in Berlin mit Besuch von Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD)
09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt Klage um gleiche Bezahlung weiblicher Führungskräfte bei Daimler Truck, Erfurt
DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 2. und letzter Tag, Frankfurt am Main
DEU: Ministerpräsidentenkonferenz unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz, Mainz
BEL: EU-Gipfel, Brüssel
CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas endet, Peking
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 27.10.2025 in MEZ./bwi
