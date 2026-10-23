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23.10.2026 06:04:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 23. Oktober
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TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: Holcim, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Sika AG, Q3-Zahlen
07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen
07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen
07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen
07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen
08:30 FRA: Safran, Q3-Umsatz
10:30 FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen
12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen
13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
LUX: Eurofins Scientific, Europe Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/26
08:00 DEU: Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz 8/26
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 POL: Arbeitslosenquote 9/26
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 BEL: Geschäftsklima 10/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com genauer - Ende der Frist, Düsseldorf
DEU: BGH verhandelt zur möglichen Pflicht des Immobilienverkäufers zur Aufklärung über eine Mangelbeseitigung in Eigenleistung, Karlsruhe
IRL: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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