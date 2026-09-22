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22.09.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 23. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 23. September
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen
10:30 DEU: Bosch, Halbjahreszahlen
19:00 USA: Meta, Entwicklerkonferenz Connect
DEU: Adidas, Home of Innovation - Investor and Analyst Edition
USA: McDonald's, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
11:00 FRA: OECD, Wirtschaftsausblick
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Beginn Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen Online-Apotheke
12:30 DEU: Versicherungstag Gesamtverband der Versicherer (GDV) u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)
DEU: Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 25.09.)
DEU: Beginn Messe Interboot 2026 (bis 27.09.)
DEU: Pressekonferenz zum Programm des Ostdeutschen Energieforums unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (30. September/1. Oktober 2026)
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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