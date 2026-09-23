23.09.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 23. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 23. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen

10:30 DEU: Bosch, Halbjahreszahlen

19:00 USA: Meta, Entwicklerkonferenz Connect

DEU: Adidas, Home of Innovation - Investor and Analyst Edition

USA: McDonald's, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26

11:00 FRA: OECD, Wirtschaftsausblick

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Beginn Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen Online-Apotheke

12:30 DEU: Versicherungstag Gesamtverband der Versicherer (GDV) u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)

DEU: Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 25.09.)

DEU: Beginn Messe Interboot 2026 (bis 27.09.)

DEU: Pressekonferenz zum Programm des Ostdeutschen Energieforums unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (30. September/1. Oktober 2026)

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX geht nach Rekord etwas fester in den Feierabend -- DAX letztlich stabil -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte etwas zu, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
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