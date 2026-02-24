|
TAGESVORSCHAU: Termine am 24. Februar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 24. Februar
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/26
07:00 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen
07:00 AUT: Wienerberger, Capital Markets Day und Call zu den Jahreszahlen
07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen
07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:25 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen
07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (9.00 Call)
07:30 DEU: Indus Holding, Q4-Umsatz
07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (14.30 Capital Markets Day)
07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen
07:30 FRA: Forvia, Jahreszahlen
08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen
09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen
12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen
13:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen
17:00 USA: Apple, Hauptversammlung
17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day
17:45 ITA: Saipem, Jahreszahlen
22:05 USA: HP, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FIN: Amer Sports, Q4-Zahlen
USA: First Solar, Q4-Zahlen
USA: Mosaic, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 1/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 2/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 2/26
10:00 POL: Arbeitslosenquote 1/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 12/25
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/26
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Jahres-Pk Union Asset Management Holding AG, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs, München
09:00 FRA: Wirtschaftsausblick der Deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer (AHK), Paris
