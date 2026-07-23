TAGESVORSCHAU: Termine am 24. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 24. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Vontobel, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen Group, Q2-Zahlen (9.00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 FIN: Konecranes Oyj, Q2-Zahlen

08:00 CHE: Securitas, Q2-Zahlen

08:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 6/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 6/26

08:00 SWE: Erzeugerpreise 6/26

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 5/26

08:00 DEU: NIM-Konsumklima 8/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 6/26

09:00 ESP: Erzeugerpreise 6/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 7/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 6/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Bayern

+ 1015-1115 Besuch Hensoldt AG in Fürstenfeldbruck

+ 1400-1530 Besuch Robert Bosch GmbH in Bamberg

IRL: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten

IRL: 2. Tag Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten

GBR: Farnborough Airshow vom 20. bis 24. Juli

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