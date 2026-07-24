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24.07.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 24. Juli 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 24. Juli
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Vontobel, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Volkswagen Group, Q2-Zahlen (9.00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:30 FIN: Konecranes Oyj, Q2-Zahlen
08:00 CHE: Securitas, Q2-Zahlen
08:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen
13:00 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen
13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise 6/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 6/26
08:00 SWE: Erzeugerpreise 6/26
08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 5/26
08:00 DEU: NIM-Konsumklima 8/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 6/26
09:00 ESP: Erzeugerpreise 6/26
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 BEL: Geschäftsklima 7/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 6/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Bayern
+ 1015-1115 Besuch Hensoldt AG in Fürstenfeldbruck
+ 1400-1530 Besuch Robert Bosch GmbH in Bamberg
IRL: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten
IRL: 2. Tag Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten
GBR: Farnborough Airshow vom 20. bis 24. Juli
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.